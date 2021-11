Sfiorati i mille contagi covid in Campania, registrati 3 decessi nel bollettino. Nelle ultime 24 ore 983 persone sono risultate positive a fronte dei 30170 test analizzati che determinano una incidenza del 3,25%, in leggero rialzo rispetto al 3,04% di ieri. I deceduti sono tre.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 26 a fronte dei 656 disponibili. Più due rispetto ad ieri. Invece i posti letto di degenza disponibili sono 3160 (posti letto Covid e offerta privata): 293 quelli occupati, 5 in meno rispetto al dato precedente.

DE LUCA E I CONTAGI IN CAMPANIA

Ieri Vincenzo De Luca è intervenuto nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della regione Campania, già nei giorni scorsi, ha auspicato un lockdown per i non-vaccinati. “Abbiamo avuto una forte impennata di contagi in Italia ma oltre la metà sono asintomatici. C’è una dato che deve preoccuparci, il 34% degli anziani non ha fatto la terza dose. – dichiara De Luca – Inoltre abbiamo 30 focolai nelle scuole Asl Napoli 2 e ci sono 129 studenti positivi. Sono 67 classi in isolamento e 1000 alunni in isolamento: siamo in una situazione delicata. L’80% delle terapie intensive è occupato dai no-vax: chi si vaccina 9 volte su 10 non finisce in ospedale e in terapia intensiva. Stiamo lavorando sulla terza dose per il personale sanitario e per quello scolastico“.