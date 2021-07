Calano i nuovi positivi ma calano anche i tamponi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania resta stabile, poco sopra i minimi dall’esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 169 positivi su 6.089 tamponi molecolari esaminati, 41 in meno di ieri con 1.346 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,76% dei test, stabile rispetto a ieri quando l’indice di contagio era al 2,82%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi. Stabile a 7.543 anche il numero di vittime senza nuovi decessi registrati dall’unità di crisi della Campania. In calo, per fortuna, i numeri dei ricoveri ospedalieri: 196 ricoverati con sintomi, quattro in meno di ieri, e 15 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.