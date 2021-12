Napoli-Atalanta, Insigne in tribuna con una giacca ‘esclusiva’ da 2mila euro

Durante il match di ieri sera tra Napoli e Atalanta, più volte le telecamere di Dazn hanno inquadrato Lorenzo Insigne seduto in tribuna autorità. Il capitano azzurro, out per un problema fisico rimediato nel match contro il Sassuolo, ha attirato su di sé l’attenzione dei social per il giaccone che aveva indosso. Si tratta di un particolare giubbotto Louis Vuitton della collezione NBA, un modello esclusivo nato dalla collaborazione tra il marchio di moda e lo streetstyle della pallacanestro americana frutto del lavoro di Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton scomparso prematuramente qualche settimana fa. A risaltare è stato anche il prezzo del capo firmato: ben 1700 euro (da listino), sicuramente fuori mercato per tanti ma non per Insigne – sempre attento agli outfit e amante dell’alta moda -, sempre in attesa del nuovo contratto.

I social si sono divisi sull’outfit del capitano azzurro: c’è chi lo reputa di cattivo gusto e chi invece ne è rimasto colpito. E a voi? E’ piaciuto?