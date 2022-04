Dalle lacrime al gesto di rabbia, l’amaro sfogo di Insigne dopo il pareggio con la Roma

Un finale di partita amarissimo per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che ha visto sfumare il sogno scudetto al termine del match contro la Roma, pareggiato all’ultimo respiro. L’azzurro ha prima dato un calcio ad una bottiglia presente vicino alla panchina, poi ha salutato tutto lo stadio lasciando il campo in lacrime, da solo. Tra pochi mesi la sua esperienza azzurra sarà finita e volerà in Canada per giocare con il Toronto.

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Roma, ha scritto un post sui social dopo il pareggio del Maradona che ha spento i sogni scudetto: “Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine”.

Il fantasista, “promesso sposo” del Toronto Fc, aveva portato in vantaggio la band di Luciano Spalletti su calcio di rigore, assegnato col supporto dell’occhio elettronico dopo un contatto in area tra Roger Ibañez e Lozano, e trasformato all’11’. Tuttavia, la zampata del Faraone a tempo scaduto, ha reso tutto inutile in casa azzurra.

Napoli, punti persi nelle ultime due. Ora, però, il calendario sorride

Il Napoli è scivolato così a 67 punti, -4 dalla vetta occupata dal Milan a 71, e a -3 dall’Inter, che però deve ancora recuperare (mercoledì 27 aprile) il match al “Dall’Ara” contro il Bologna. A cinque giornate dalla fine, tuttavia, il calendario sorriderà ai partenopei con gli impegni rimanente, nell’ordine, Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia.