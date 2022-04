Sposa il suo gatto al parco, il matrimonio di Deborah fa il giro del mondo: “Non posso stare senza lei”

Ha sposato il suo gatto per non dover affittare un appartamento. Questa è la scelta di Deborah Hodge, 49enne inglese che ha deciso di sposare il suo India, un gattone di 5 anni, evitando così che i padroni di casa la costringano a dare via l’animale.

Un sacrificio che la donna, già madre di due figli, ha fatto con 3 animali, ricollocato per poter entrare in case dove dove non erano ammessi gli animali domestici. Nell’ultima casa – scrive il Mirror – Deborah ha dovuto rinunciare ai suo due husky, Siri e Starshine, dopo che il suo padrone di casa l’ha minacciata di sfratto. Per questo motivo, ha sposato il suo gatto in un parco a sud-est di Londra.

Il matrimonio l’ha ‘celebrato’ un’amica della 49enne, che per l’occasione ha indossato uno smoking con tanto di bouquet. Una giornata di festa circondata anche da amici, ma senza figli, che hanno apprezzato e appoggiato la scelta della mamma.

Il matrimonio e le spiegazioni di Deborah

«Molti pensano che sia impazzita, ma non avevo niente da perdere e tutto da guadagnare, quindi ho sposato il mio gatto!» ha detto. Deborah a marzo ha perso il lavoro come life coach e temeva di essere sfrattata.

«Non posso stare senza India. Lei è fondamentalmente la cosa più importante nella mia vita dopo i miei figli. Sposando India, voglio dimostrare che non possiamo essere separati in nessuna circostanza poiché è importante per me quanto i bambini. Mi rifiuto di separarmi da lei. Preferirei vivere per strada piuttosto che stare senza di lei».