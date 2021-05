Via libera al decreto Sostegni da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. I lavori, rinviati a più riprese nel corso del pomeriggio di ieri, si sono conclusi nella notte conferendo il mandato ai relatori. Il governo ora lavora al maxi-emendamento con le modifiche approvate per poi porre la fiducia. Il provvedimento dovrebbe approdare in Aula a Palazzo Madama domani o al più tardi giovedì.

DECRETO SOSTEGNI: VIA IMU E CANONE RAI

Tra gli emendamenti approvati lo stop al pagamento della rata Imu di giugno per i beneficiari dei ristori; l’intervento sulla tassa sull’occupazione del suolo pubblico, Tosap, e l’esenzione dal pagamento del canone Rai per bar, pub e ristoranti. Rinviato al 30 settembre il pagamento dell’Irap da parte delle imprese.

Inoltre, è prevista un’esenzione Irpef sui canoni di locazione non percepiti. Un altra modifica approvata prevede inoltre il ricorso ai Covid hotel come centri vaccinali per rafforzare con maggiore efficienza logistica la rete dei centri di somministrazione dei vaccini e di dare così il massimo impulso alla campagna vaccinale. In arrivo poi 20 milioni per il 2021 per il fondo per le emergenze delle emittenti locali; cinque milioni di euro al sistema termale per far fronte agli effetti della crisi post Covid.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che la maggioranza ha fatto in nelle commissioni Bilancio e Finanze dove stanotte abbiamo chiuso le votazioni sugli emendamenti al Dl Sostegni”, ha commentato Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama e relatore del decreto Sostegni. “Siamo riusciti a portare la dote di risorse destinate agli emendamenti parlamentari da 550 milioni a 770 circa e questo ci ha permesso di lavorare al meglio sul primo obiettivo che ci eravamo proposti: il taglio dei costi fissi per imprese del settore dei pubblici esercizi e del turismo”,