Distrutto il superyacht di Paolo Scudieri, danno da 25 milioni di euro

Ieri un incendio ha distrutto il superyacht di Paolo Scudieri. L’imbarcazione, lunga 45 metri, è di proprietà del noto imprenditore napoletano. Al momento dell’incidente si trovava sulla costa ovest di Formentera alle Baleari. L’Aria SF ha all’interno ambienti di lusso come una piscina e una palestra, dunque, si tratta di un gioiello che è stato costruito da Isa. Secondo El Pais l’allarme è stato lanciato intorno alle 17. In poco tempo le i soccorritori hanno messo in salvo i 7 membri dell’equipaggio e le 9 persone a bordo. Secondo le stime degli esperti l’Aria Sf valeva 25 milioni di euro.

IL VIDEO

LA CARRIERA DI PAOLO SCUDIERI

Paolo Scudieri guida il Gruppo Adler- Hp Pelzer, azienda di famiglia fondata dal padre, Achille, nel 1956. Oggi, l’impresa di Ottaviano è un gruppo internazionale con 64 stabilimenti in 23 Paesi. Nasce il 14 aprile del 1960 e si laurea in ingegneria industriale presso l’Università di Basilea. Subito dopo la laurea, il passaggio generazionale in azienda. È presidente di ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e membro dell’Advisory Board di Confindustria. In passato è stato inoltre membro della Giunta nazionale di Confindustria e del comitato ristretto per l’Internazionalizzazione. È stato vicepresidente dell’Unione degli Industriali di Napoli, con delega all’Internazionalizzazione. Nel 2007 è nominato Cavaliere del Lavoro, settore Industria, dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. È tra i Cavalieri più giovani.

I PREMI RICEVUTI

Tra i riconoscimenti internazionali ricevuti: Premio internazionale Qualitas, Gazzelle Poland, Award General Motors, Premio Mediceo Innovazione e Sviluppo, Premio Mercurio, Premio San Gennaro. Nel 2011 riceve la nomina Niaf (National Italian American Foundation) quale migliore imprenditore italo-americano alla presenza del Presidente Degli Stati Uniti Barack Obama. È anche l’anno del Podio Ferrari, il premio che la prestigiosa casa automobilistica riconosce ai propri fornitori. Riceve, inoltre, l’Uk-Italy Business Awards 2012, riconoscimento riservati dal Governo inglese all’eccellenza italiana presente oltremanica.

È presidente del master dell’auto promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, membro del comitato territoriale di Unicredit, consigliere Aci-Csai (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e presidente ANFIA Automotive.

Nel 2013 riceve il Premio Leonardo Qualità Italia dalle mani del Presidente Napolitano. E’ ambasciatore per il turismo del Principato di Monaco e siede nel consiglio di amministrazione della Fondazione “In nome della vita” voluta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Nel gennaio 2014 fonda Eccellenze Campane, il polo del gusto che valorizza le specialità gastronomiche locali. Da maggio 2014 siede nel Consiglio d’Amministrazione del Banco di Napoli e da giugno 2014 in quello di Fincantieri.

E’ stato confermato nel 2015 alla guida di SRM dall’ Assemblea dei soci del Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. Ancora nel luglio 2015 assume la presidenza di DATTILO – il Distretto Alta Tecnologia Trasporti e Logistica, costituito in Campania nel 2013, come braccio operativo della Regione per sviluppare progetti di ricerca nel settore dei trasporti e della mobilità. Nel novembre 2016 si è aggiudicato il Premio EY (Ernst&Young) “L’Imprenditore dell’Anno 2016” per la categoria Globalization.