Dolore e rabbia alla manifestazione per Elvira e Mustafha al grido: “Giustizia”

“Giustizia!“. E’ il grido che si è levato fortissimo su via Caracciolo nella mattinata del 2 settembre. Lì dove è stata investita ed uccisa Elvira Zibra – i cui funerali si terranno sabato 3 settembre a Piedigrotta. Si è tenuta una manifestazione per chiedere giustizia per lei e suo fratello Mustafha, anch’esso vittima di un pirata della strada. Oltre ai familiari dei due ragazzi, hanno partecipato i cittadini, esponenti ed attivisti di Europa Verde ed anche La Radiazza.

“Vogliamo giustizia”, le parole della madre di Elvira e Mustafha

“Erano due bravissimi ragazzi, dei lavoratori, amati da tutta la comunità. Me li hanno ammazzati in un modo così orribile. Vogliamo giustizia. Gli assassini dei miei figli e le loro famiglie non ci hanno mai chiesto scusa” racconta commossa la madre dei due ragazzi. Anche gli altri familiari hanno raccontato il loro dolore e la loro rabbia”. “Serve rieducazione e pene certe”, commenta Don Maurizio Patriciello che ha preso parte alla manifestazione. “C’è bisogno di cambiamenti”. “Ho visto Elvira morire sotto i miei occhi. Gli incidenti possono capitare ma questo non lo era, si tratta di un omicidio. Uno che corre a 200km/h ed impenna è un criminale”, spiega un collega della 34enne vittima della moto pirata. “La cosa assurda è che la sua morte non è servita a nulla, qui niente è cambiato nonostante le mie segnalazione e le forze dell’ordine voltano la testa dall’altra parte”.

Il commento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“Dobbiamo portare avanti una battaglia pesante su questa vicenda. Hanno sterminato una famiglia. Non si tratta di ragazzi che fanno bravate, sono criminali quelli che ammazzano gli altri, distruggendo delle famiglie, correndo all’impazzata per le strade su moto ed auto. Elvira e Mustafa sono due vittime della criminalità della strada e noi abbiamo il dovere di non lasciare sola la loro famiglia che dovrà essere aiutata e sostenuta, per la quale cosa oltre ad una raccolta fondi chiederemo una procedura d’urgenza. Chi li ha uccisi deve pagare ed anche caro, deve finire in galera per lunghissimo tempo e non certo restarsene a casa. È’ tempo di ripristinare il giusto ordine delle cose e di tutelare la gente perbene le vittime e di condannare criminali e delinquenti. Inoltre chiediamo al Comune di adottare misure urgenti per fermare i pirati della strada e contrastare l’alta velocità che in questa zona ha mietuto numerose vittime e nonostante ciò mai nulla si è fatto”, ha dichiarato Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con la copresidente regionale del Sole che ride Fiorella Zabatta.