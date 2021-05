Una donna è stata uccisa a coltellate dal marito in strada a Roma. È accaduto nel primo pomeriggio in via Greppi, in zona Portuense. La vittima, una 40enne dello Sri-Lanka, è morta poco dopo il trasferimento in ospedale. L’uomo, un 49enne connazionale, è stato bloccato dai passanti e poi arrestato dalla polizia. L’avrebbe colpita con il coltello almeno dieci volte. Fatale, secondo le prime notizie, il fendente al petto. Diverse le ferite riscontrate sulla donna trovata in un lago di sangue. Da chiarire i motivi del gesto.

La zona è transennata per consentire alla polizia di effettuare i rilievi di rito. L’uomo è stato invece portato presso il vicino commissariato in stato d’arresto.