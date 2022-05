Dramma all’Ospedale del Mare, muore mentre attende i risultati degli accertamenti

Tragedia ieri mattina all’Ospedale del Mare di Napoli dove un uomo di 60 anni, – R.D.N. le sue iniziali, come si legge su fanpage.it – è morto per cause ancora da accertare. Secondo quanto riportato, pare che l’uomo, attorno alle 10.30, sia arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Preso in caro dal personale sanitario, sono stati svolti alcuni accertamenti volti a verificare il suo stato di salute. Una volta terminati gli esami, attorno a mezzogiorno, mentre era ancora in attesa di ricevere i risultati, il 60enne si sarebbe allontanato autonomamente dal nosocomio di Ponticelli. Dopo pochi metri però, l’uomo si è accasciato al suolo.

Purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini del caso. La salma è stata trasportato all’obitorio del Policlinico dove nelle prossime ore verrà svolta l’autopsia.