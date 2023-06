Dramma in vacanza a Gaeta, donna di Acerra muore in spiaggia

PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio è scattato l’allarme sulla spiaggia dell’Ariana a Gaeta dove una 73enne di Acerra è stata colta da un arresto cardiocircolatorio mentre era in spiaggia. La donna era in vacanza presso una struttura sul mare come riporta Gaeta Channel.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto dei carabinieri intervenuti sul posto. L’anziana era ad alcuni metri dalla riva quando è colta da un malore, si sarebbe accasciata improvvisamente in acqua, inutili i soccorsi. La salma è stata riconsegnata ai familiari.

PUBBLICITÀ

Si tuffa in mare dopo mangiato e si sente male: 40enne muore a Castel Volturno

Tragedia sulla spiaggia libera di Pinetamare a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Domenica pomeriggio un uomo di circa 40 anni, di origine ucraina, è morto mentre faceva il bagno. Secondo una primissima ricostruzione, il 40enne era in spiaggia con degli amici, quando dopo aver mangiato, si sarebbe tuffato a mare.

Riporta Fanpage.it, che ad un certo punto, però, l’uomo si sarebbe sentito male. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sono stati proprio gli amici del 40enne, che hanno scorto il suo corpo sulla spiaggia e sono corsi subito ad aiutarlo. L’episodio ha suscitato il panico sulla spiaggia, dove c’erano anche altri bagnanti, rimasti sotto choc.

Gli amici, quando hanno capito che le condizioni del loro compagno erano serie, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118. Ma il personale medico-sanitario, dopo aver cercato inutilmente di rianimarlo, praticandogli le manovre salvavita, non avrebbe potuto far altro purtroppo che constatare il decesso del 40enne.