Un operaio addetto alla manutenzione è stato travolto e ucciso in un incidente stradale avvenuto sull’A2 Autostrada del Mediterraneo all’altezza di Francavilla Angitola, nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro nel Vibonese. Secondo quanto si è potuto apprendere un veicolo in transito, per cause in corso di accertamento, ha investito il lavoratore che successivamente è deceduto.

Attualmente il traffico in direzione sud è bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

Appena scattato l’allarme, è intervenuto l’elisoccorso ma l’operaio è morto in conseguenza delle ferite riportate. Nella zona sono da tempo in corso dei lavori e c’è in atto un restringimento della carreggiata. Una lunga fila di mezzi si è formata sulla corsia sud dell’autostrada.

Si chiamava Domenico Careri e aveva 59 anni l’operaio morto stamani sulla corsia sud dell’A2 Autostrada del Mediterraneo all’altezza di Francavilla Angitola, nel Vibonese.

L’uomo, dipendente di una ditta impegnata in lavori per conto dell’Anas, stava attraversando la strada quando è stato urtato da un’auto in transito.

Secondo quanto si è appreso la vettura avrebbe colpito parzialmente la vittima che, però, in conseguenza dell’urto sarebbe caduta sull’asfalto battendo la testa.

Il conducente del veicolo si è subito fermato e ha prestato i primi soccorsi. L’uomo è deceduto ancora prima che arrivassero i sanitari giunti a bordo dell’elisoccorso.