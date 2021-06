Sono da poco terminate le registrazioni di Uomini e Donne, per pausa estiva, e la redazione del programma di Canale 5 non spegne i motori. Già aperti i casting per la prossima edizione e sui social circolano rumors di un presunto trono con Francesco Chiofalo, dopo lo strano annuncio dell’ex protagonista di Temptation Island. Come riporta il sito Biccy:

“Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! ormai è confermato.

Francesco Chiofalo nuovo tronista di Uomini e Donne? Indiscrezione e annuncio: “A settembre ne riparliamo, ma è confermato”

Allora ragazzi, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità. Uno pensa che nella vita per arrivare a certi traguardi deve prendere scorciatoie o sporcarsi. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima“.

A rincarare la dose è un altro profilo Instagram quello di ‘Investigatore social’: “Francesco Chiofalo nuovo tronista di Uomini e Donne. Non lo sa ancora nessuno, mi hanno chiamato 20 minuti fa. A questo punto non so come la prenderai Fra ma dovevo dirlo. Non posso nascondere nulla ai miei follower. In bocca al lupo Francesco“.

Se da un lato c’è chi crede ai rumors riguardo Uomini e Donne dall’altro in molti sono scettici a riguardo prospettando per Chiofalo un ingresso all’interno del GFVip.