Nascondeva 60 grammi di droga nell'ano, scoperto detenuto di Napoli

Sabato un detenuto di origini napoletane, con posizione giuridica di definitivo per reati comuni, tentava di introdurre la droga al rientro in carcere dal suo primo permesso. La Polizia Penitenziaria conduceva operazioni di ispezione, insospettita dal suo nervosismo durante i controlli all’ingresso. Dopo una convincente opera di persuasione, il detenuto confessava di avere la droga che, volontariamente, espelleva dal retto. Così si sono recuperati tre ovuli contenenti 60 grammi di stupefacente del tipo hashish.

I CONTROLLI IN OSPEDALE

I successi controlli radiologici, a cui il detenuto veniva poi sottoposto all’Ospedale Civile per escludere nel suo intestino la presenza di altri ovuli anche a tutela della sua stessa integrità fisica, davano esito negativo”. “Il SAPPE Campania”, prosegue, “esprime il proprio compiacimento al personale che ha operato, a riprova della professionalità e attaccamento al dovere delle donne ed uomini della Polizia Penitenziaria dell’ Istituto Penitenziario Arianese, vero “carcere di frontiera” per le critiche condizioni operative e strutturali in cui versa come è stato dettagliatamente denunciato dal SAPPE in sede regionale e nazionale.

Anche il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE Donato Capece esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai poliziotti penitenziari del carcere di Ariano Irpino e afferma: “Il SAPPE esprime il proprio compiacimento per la brillante azione della Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino che ancora una volta dimostra di essere garante della legalità all’interno dell’Istituto di pena, nonostante le precarie e critiche condizioni operative”.

IL COMMENTO DEL SINDACATO

