C’è anche il noto locale di Giugliano Makerè tra le attività premiate a Venezia con un riconoscimento speciale per meriti professionali ed anche come miglior azienda 2021. Al Gran Premio internazionale di Venezia c’erano a ritirare le tre pergamene Eugenio Guaglione e la moglie Luisa Topo. Il locale di Giugliano, nato nel 2012, anno dopo anno ha visto una crescita esponenziale diventando nel corso del tempo punto di riferimento per l’organizzazione di eventi. Ma non solo.

Un progetto che inizialmente è veramente molto faticoso, comporta un dispendio enorme di energia, tempo e come tutte le cose belle, di denaro. Ma, come dopo la tempesta arriva il sereno, così dopo tanti sacrici, vengonop remiati ed arriva il successo. Amati da molti,trovano nella forza del loro impegno, la voglia di crescere, continuare a formarsi ma soprattutto il desiderio di costruire….nasce così il MAKERE’WINE.

Una location completamente diversa dal MAKERE ‘ LOUNGE BAR. Quest’ultima nasceva come alta caetteria, pasticceria ed happy hour da ” urlo”, che hanno rappresentato il traguardo per il successo. Ma come nella vita, c’è sempre da imparare, così nel lavoro bisogna sempre rinnovarsi.

Ed è quello che ha rappresentato il MAKERE’ WINE, struttura innovativa, dove il padrone di casa lo fa il VINO…ci troviamo di fronte, dunque, ad una nuova cultura accompagnata da sapori e stili non solo italiani ma anche internazionali. La location è rivestita dai migliori Vigneti della Nostra Italia, e per nona farci mancare nulla, ci siamo aacciati anche sut etichette estere, il tutto completandolo con prodotti di nicchia delle nostre regioni, dove salumi e formaggi ci rendono noti un po’ in tutto il mondo. Ma non è finita.

Data la piccola esperienza maturata, iniziano a pensare nsare in ” grande”, dando vita ed origine alla MAKERE ‘ EVENTI, specializzandosi adesso nel mondo del WEDDING, per dare spazio e libertà al loro estro, e alla voglia di continuare a crescere ma soprattutto di realizzare i loro sogni diventati molto ambizioni, e perchè no, aiutare a realizzare anche i sogni degli altri. La struttura sarà progettata per matrimoni, party, eventi di un certo livello, per non perdere mai la forza e il coraggio di puntare in alto.