Edoardo e Silvana morti nell’incidente, lutto a Napoli e nell’Avellinese

PUBBLICITÀ

La comunità di Sant’Angelo all’Esca è stata sconvolta dalla la morte di Silvana Fuina e Edoardo Cantù. Infatti la 64enne e l’83enne hanno perso la vita, sabato notte, lungo la strada che da Pietrelcina porta a Benevento.

Uno schianto in cui sono rimaste coinvolte tre auto, tra queste anche l’Opel Corsa con a bordo la coppia. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Le due salme sono state trasportate, su disposizione del magistrato di turno, presso la sala mortuaria dell’ospedale San Pio dove si svolgerà l’autopsia.

PUBBLICITÀ

LE DEDICHE PER SILVANA FUINA E EDOARDO CANTU’

Il sindaco di Sant’Angelo all’Esca, Attilio Iannuzzo, ha espresso il cordoglio personale dell’intera comunità, infatti, la coppia da vent’anni in paese. Edoardo era originario di Bergamo e Silvana di Napoli, entrambi si occupavano di volontariato.

“Il Luogotenente, i Cavalieri e le Dame della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica esprimono il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del confratello Edoardo Cantù e della consorella Silvana Fuina, Cavaliere e Dama della Delegazione di Montevergine, Sezione Benevento, tragicamente deceduti sabato sera in un incidente stradale. Un invito particolare a pregare perché il Signore li accolga“.