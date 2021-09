La campagna elettorale a Melito entra nel vivo. Con l’inaugurazione dei comitati elettorali si è dato il via alla sfida tra i tre candidati sindaco. Luciano Mottola ha organizzato un tour per presentare le sue idee. Dominique Pellecchia ha invitato a Melito i volti noti della politica nazionale per creare un filo conduttore con il Governo. Nunzio Marrone ha invece presentato il suo progetto in presenza di Catello Maresca.

LA CAMPAGNA ELETTORALE a Melito DI LUCIANO MOTTOLA

Parte il 16 settembre il tour di Luciano Mottola. Alle 17 e 30 sarà in via Roma e alle 18 e 30 in via Colonne. Il 17 settembre ci sarà una passeggiata su via Roma con un saluto ai commercianti. Il 18 settembre dalle 17 e 30 sarà in corso Europa e il 19 settembre in via Umbria alle 10 e 30. L’annuncio di Mottola: “In piazza Santo Stefano è iniziato ufficialmente il nostro cammino per raccontare la nostra idea di città. Punto per punto, settore per settore, idea per idea. E lo faremo strada per strada, incontrando i residenti, spiegando che oggi abbiamo l’opportunità di aprire non una fase nuova ma migliore. Migliore nei valori, migliore negli obiettivi, migliore nella vivibilità, nelle cose da fare e nei risultati da raggiungere. Abbiamo messo su carta una tabella di marcia e daremo il massimo per radicare nelle case di Melito, nelle famiglie che qui vivono, la nostra idea di città”.

LA CAMPAGNA ELETTORALE DI DOMINIQUE PELLECCHIA

Oggi alle 18 e 30 l’ex ministro Francesco Boccia sarà presso la sede del Pd di Melito. L’annuncio di Pellecchia: “Avere un rapporto continuo e costante con esponenti politici regionali e nazionali sarà fondamentale per risolvere le problematiche annose della nostra città”. Domenica, la partecipazione di Luigi Di Maio. Con lui c’erano anche i parlamentari del territorio e altri amici sindaci e consiglieri regionali del circondario.

LA CAMPAGNA ELETTORALE DI NUNZIO MARRONE

Nunzio Marrone ha aperto la campagna elettorale in presenza di Catello Maresca. La dichiarazione di Marrone: “Un ringraziamento speciale va al magistrato dott. Catello Maresca che ha gentilmente concesso alla città di Melito e al sottoscritto il suo simbolo riportante il suo nome. Un nome che dá lustro al nostro programma elettorale che al primo punto presenta proprio la legalità. Un altro ringraziamento va all’amico e al professionista di successo dalla mente geniale, come amo definirlo, Raffaele Mosca che con il suo “Pensiero Comune” ha voluto impreziosire il nostro elenco di liste”.