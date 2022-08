Elezioni Politiche 2022, alla Camera candidata la giuglianese Monica Maisto

Cambia il numero dei parlamentari e cambiano anche i collegi elettorali di Camera e Senato in Campania con le modifiche introdotte con la legge costituzionale del 19 ottobre 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi.

Una giuglianese candidata alla Camera dei Deputati alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre. Si tratta di Monica Maisto, noto avvocato, inserita nella lista di Forza Italia nel Collegio uninominale di Casoria.

Nata a Villaricca nel 1977, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli nel 2001. Imprenditrice impegnata nel settore sociosanitario e riabilitativo, Monica Maisto è da sempre impegnata nel campo sociale. E’ infatti fondatrice e presidente dell’associazione “Le giraffe”, ente no profit impegnato con progetti finalizzati alle attività di inserimento per soggetti svantaggiati. Dal 2015 partecipa attivamente con la Lega Missionaria Studenti ad attività di missione di volontariato nei Paesi dell’America Centrale.