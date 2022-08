Atp 250 a Napoli, arrivano i big del tennis: il primo nome ufficiale è Roberto Bautista Agut

Iniziano a circolare i primi nomi ufficiali dei partecipanti al torneo Atp che si terrà a Napoli dal 17 al 23 ottobre prossimo. Il primo big a rendere nota la sua presenza è lo spagnolo Roberto Bautista Agut, attuale numero 18 delle classifiche mondiali, semifinalista a Wimbledon nel 2019 e vincitore della Coppa Davis nello stesso anno. L’annuncio è stato dato dai profili social ufficiali del torneo partenopeo. “Sono molto contento di ritornare a Napoli. Ci vediamo presto”, dice il tennista iberico in un video. Bautista Agut, 34 anni, aveva partecipato nel 2011 alla Tennis Napoli Cup, quando fu sconfitto agli ottavi di finale dal ceco Minar in due set.

Il torneo ATP 250, dotato di un montepremi di 613 mila euro, andrà in scena sui campi in cemento del Tennis Club Napoli dal 17 al 23 ottobre e segnerà ufficialmente il debutto del circuito maggiore nel capoluogo campano. L’evento vedrà come palcoscenico principale l’Arena del Tennis della Rotonda Diaz, impianto che aveva già ospitato i Giochi Mondiali Universitari nel 2019 e la sfida di Coppa Davis fra Italia e Gran Bretagna nel 2014.

Nel corso della presentazione il sindaco Manfredi mostrò tutta la sua soddisfazione: “Napoli sta diventando sempre più meta attrattiva per i grandi eventi internazionali. Essere stati scelti per ospitare ad ottobre la Tennis Napoli Cup lo conferma. Questa manifestazione rappresenta per la città, con la sua Villa Comunale che sta rinascendo dopo anni di abbandono per essere finalmente protagonista, uno straordinario motivo di orgoglio. L’immagine dell’Arena del Tennis con il mare alle spalle farà il giro del mondo. La sinergia tra le Istituzioni, la Federazione Italiana Tennis e il Tennis Club Napoli è stata fondamentale. La città si farà trovare pronta per accogliere al meglio i tanti appassionati di questo sport ed i numerosi turisti che accorreranno per l’evento”