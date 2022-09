“Esco a fare la spesa così”, Elettra Lamborghini fa impazzire i social

“Esco a fare la spesa”. Lo ha scritto su Instagram Elettra Lamborghini pubblicando due suoi scatti in ascensore con una tutina sexy che non lascia spazio all’immaginazione. In realtà, si tratta del look scelto dalla cantante per partecipare all’ultima puntata dei Tim Music Awards. Elettra Lamborghini si è esibita nella sua ultima hit, Caramello, che è stato uno dei tormentoni dell’estate. L’aderente tuta blu a effetto laminato e con dettagli cut-out all’altezza di cosce, fianchi e pancia ha lasciato i fan senza fiato. Chissà se davvero sarebbe capace di sfoggiarla in un supermercato…

Tuta aderente e intimo in vista, Elettra Lamborghini è più scatenata che mai. Non è una novità che gli outfit indossati dall’ereditaria facciano sempre discutere: Elettra ama mettere in mostra il fisico e il famoso lato B maculato. Le maxi scollature sono dei capi must presenti nel suo guardaroba ed Elettra ama sfoggiarli durante le ospitate televisive e forse… anche quando va a fare la spesa.

L’outfit di Elettra in realtà è stato indossato in occasione dell’esibizione ai Tim Music Awards, andati in onda su Rai 1 domenica 10 settembre. La cantante quest’anno ha confezionato la hit Caramello insieme al collega Rocco Hunt, il brano tormentone che ha scalato le classifiche delle piattaforme streaming musicali. Per l’evento la Lamborghini ha optato per un look decisamente sopra le righe: tutina aderente blu elettrica, abbastanza provocante da lasciare gli addominali e le cosce in bella vista.