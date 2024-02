Fabrizio Corona ancora nei guai, cosa rischia per caso scommesse

PUBBLICITÀ

Fabrizio Corona nuovamente nei guai, questa volta l’ex fotografo rischia il processo per il medesimo motivo per il quale nel mese di ottobre era tornato alle ribalta della cronaca: il caso scommesse.

In seguito agli articoli pubblicati da Dillingernews e alle interviste rilasciate, Corona è stato denunciato da Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, rispettivamente attaccante e esterno della Roma, e Nicolò Casale, difensore della Lazio. La Procura di Milano ha così aperto un’inchiesta, chiusasi nelle scorse ore e che potrebbe portare nuovamente Corona davanti ai giudici.

PUBBLICITÀ

Fabrizio Corona rischia il processo insieme a Striscia

El Sharawy e Casale erano stati inoltre citati nel corso dell’ormai famosa intervista rilasciata a Striscia la Notizia. Intervista e che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati il direttore Antonio Ricci e l’inviato Valerio Staffelli, responsabile di aver ottenuto i nomi. I tre rischiano di andare a processo per il reato di diffamazione aggravata.

Caso scommesse, squalifiche per Tonali e Fagioli

Fabrizio Corona fu il primo a parlare del caso scommesse. L’ex fotografo anticipò il ‘vizietto’ di Nicolò Fagioli e facendo successivamente anche i nomi di Tonali e Zaniolo. Per i primi due sono scattate le squalifiche, mentre quest’ultimo non è incappato in nessun provvedimento di carattere sportivo, avendo scommesso su eventi diversi dal calcio.