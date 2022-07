Faida di Pianura, 4 soggetti sfuggiti al blitz: c’è anche il reggente Antonio Carillo

Sono quattro i ras ancora irreperibili a Pianura dopo il maxi blitz che qualche giorno fa ha inferto una mazzata finale ai Calone-Esposito-Marsicano e ai Carillo-Perfetto. Proprio di quest’ultimo gruppo a mancare all’appello è il reggente Antonio Carillo, nipote dell’ex boss Pasquale Pesce ‘Bianchina’ poi divenuto collaboratore di giustizia. Si tratta del giovane ras che in questi mesi avrebbe cercato di riorganizzare il gruppo di via Evangelista Torricelli scontrandosi con i rivali di via Comunale Napoli per i traffici di droga. Proprio la gestione delle piazze di spaccio della zona è stato il motivo della guerra che ha insanguinato il quartiere in questi mesi.

Lo stesso Carillo in un’intercettazione allegata in una delle due ordinanze dice testualmente:”Ma come fai a non campare, o frat… al di fuori di qualche altra cosa che tu ti se creato prima che ti mettevi con me, nomale qua “abbuschiamo” trai quattro e i cinque mensili… questa è una piazza che porta ventimila euro di guadagno al mese”. L’altro personaggio che manca all’appello è Manuel Lopes, ‘fresco’ di assoluzione dall’accusa di tentato omicidio. Giovane ras al soldo degli Esposito-Marsicano-Calone, è stato assolto dall’accusa di aver cercato di uccidere nel corso di una tentata rapina Michele Ortone. Decisiva si è rivelata la linea difensiva seguita dal suo avvocato, il penalista Mauro Zollo, e il fatto che la vittima non abbia riconosciuto l’imputato in aula. L’altro ‘fantasma’ è Cesare Divano, uno degli intermediari per la droga del gruppo dei Marsicano. C’è una quarta persona irreperibile sulla cui identità vige, almeno per il momento, il massimo riserbo.