La Dia scopre una fabbrica di ordigni da guerra, 4 arresti tra Napoli e Salerno. Stanotte gli uomini della D.I.A. di Salerno ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica per reati inerenti la fabbricazione di materiale esplodente da guerra.

La Sezione Operativa D.I.A. di Salerno, ha svolto una articolata attività di polizia giudiziaria nei confronti di alcune persone residenti nei comuni della provincia di Salerno e di Napoli, nel corso della quale è riuscita ad intercettare e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di esplosivo, in parte racchiuso in un ordigno, costruito da un soggetto scafatese con la complicità di altri sodali, attraverso una puntuale divisione di compiti operativi.

LE INDAGINI SULLA FABBRICA DEGLI ORDIGNI DA GUERRA

Le attività investigative – declinate attraverso numerosi servizi di osservazione, attività tecniche e videosorveglianza – consentivano di riscontrare la responsabilità nei confronti di 5 persone pluripregiudicate concorrenti nella fabbricazione di un ordigno esplosivo da guerra del peso complessivo di 3,4 kg, nonché nella detenzione di plurimi elementi esplosivi pronti per la fabbricazione altri ordigni. Si tratta di 17 artifizi pirotecnici in gergo denominati spolette, 140 cm di miccia pirotecnica alla polvere nera 3,6 kg di miscuglio di polvere pirotecnica di colore grigio e 8,400 kg di perclorato di potassio in polvere.

Dunque è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per 2 indagati e degli arresti domiciliari per altri 2 e nell’occasione sono state anche eseguite numerose perquisizioni domiciliari disposte da questa Procura.