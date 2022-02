Il Falcon 9 si schianterà sulla Luna, impatto del razzo visibile in streaming

Sono gli ultimi giorni per osservare dalla Terra lo stadio del razzo Falcon 9 che si schianterà sulla Luna il 4 marzo. Nelle prossime ore il detrito spaziale passerà per l’ultima volta alla minima distanza dalla Terra e per l’occasione il Virtual Telescope Project propone di seguirlo in tempo reale con una diretta streaming l’8 febbraio alle ore 19:00.

“Tra il 5 e il 10 febbraio, particolarmente il 7 e l’8, questo stadio del Falcon 9 potrà essere avvistato al telescopio. Mentre sarà per l’ultima volta alla minima distanza dalla Terra”, spiega all’Ansa Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “La sera del giorno 8, momento migliore per le osservazioni, il razzo sarà perfettamente visibile dall’Italia, a circa 45 mila chilometri dalla superficie terrestre; in quel momento si muoverà in fretta tra le stelle e potrebbe essere visibile anche attraverso piccoli strumenti”, aggiunge l’astrofisico.

IL DETRITO DEL FALCON

Il detrito, alla deriva dal 2015 dopo aver immesso in orbita il satellite Dscovr, ha una dimensione di circa 12 metri. Inoltre pesa quattro tonnellate. Quindi si schianterà sulla superficie lunare il 4 marzo alle 13:25 ora italiana con una velocità pari a 2,5 chilometri al secondo. Il cratere creato dalla collisione potrebbe essere rintracciato nelle immagini della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter della Nasa e dalla missione indiana Chandrayaan 2. “Per agevolare questa possibile identificazione ed eventualmente ottenere interessanti dati sulla geologia lunare, sarà importante perfezionare ulteriormente la previsione del sito d’impatto proprio nel corso di questa imminente finestra osservativa”, conclude Masi.