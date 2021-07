“Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa”. Federica Pellegrini ufficializza la love story con l’allenatore Matteo Giunta dopo la finale dei 200 stile libero. “E’ stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro – ha sottolineato la nuotatrice al Tg1 -. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. E’ stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.

Chi è Matteo Giunta, il “compagno di vita” di Federica Pellegrini

Matteo Giunta è l’allenatore di Federica Pellegrini dal 2013 e nel 2018 i due si sono presentati per la prima volta insieme a una serata di gala in qualità di coppia (anche se non hanno mai ammesso apertamente). Per la Pellegrini è la prima storia d’amore importante dopo la relazione lunga e travagliata con Filippo Magnini. Con Giunta al suo fianco la Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest 2017 e ai Mondiali di Gwangju nel 2019.

Federica Pellegrini settima nell’ultima 200 sl

Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. L’azzurra è finora l’unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. (ANSA).