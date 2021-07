La coppia più discussa dell’ultimo periodo fotografata mano nella mano a Capri. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in vacanza sull’isola nel Golfo di Napoli. La loro presenza non è passata inosservata. I due, dopo aver festeggiato il compleanno della Lopez a Saint-Tropez il 24 luglio e aver ufficializzato il loro ritrovato amore su Instagram con una foto di un appassionato bacio, sono sbarcati sull’isola azzurra.

Il romantico viaggio è avvenuto a bordo del lussuoso yacht «Valerie»: 85 metri di lunghezza, sei ponti, ascensore, nove cabine, piscina ed eliporto. La cantante e l’attore attraccati a Capri sono scesi per una romantica passeggiata mano nella mano in via delle Botteghe. Ovviamente la coppia è stata riconosciuta e non sono mancati autografi e selfie, oltre a video e foto scattate di nascosto.

Capri ancora una volta scenario d’amore per Jennifer Lopez e Ben Affleck

L’isola di Capri ancora una volta è lo scenario che accompagna la vita di JLo. In precedenza l’isola dei Faraglioni era stata scelta dalla cantante per essere il suggestivo scenario delle sue nozze con Alex Rodriguez. Il matrimonio (che per la cantante sarebbe stato il quarto) è saltato a causa rottura avvenuta nello scorso aprile.

Ora la cantante si trova all’isola azzurra con il suo amore di ritorno: Ben Affleck.

I due erano stati fidanzati già nel 2002 per poi lasciarsi nel gennaio del 2004. Una separazione da cui come affermava Page Six “Jennifer era uscita distrutta“. La cantante, una delle donne più sexy del pianeta, da allora «ha sempre visto Ben come quello che era scappato». In realtà pare che sia stata la Lopez a dire basta. Da allora sono passati diciassette anni.

Il dolore è lontano e la coppia Bennifer ritorna

Oggi il tempo del dolore è lontano, tanto che la Lopez in un’intervista a Apple Music, dove non cita mai Ben, ha confessato: “Sono super felice, è il momento più bello della mia vita. Sono arrivata ad un punto che sto bene con me stessa e ho capito che quando raggiungi questo step, poi ti succedono cose straordinarie, che non avresti mai immaginato“.

Ad oggi dunque la reunion dei Bennifer (soprannome che rappresenta la coppia) non è più solo un’ipotesi, ma è ufficiale. Confermata in questi giorni stesso dalla coppia sia sui social che in pubblico.