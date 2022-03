Fedez operato all’addome: ora comincia la battaglia per il recupero

Fedez è stato operato all’addome. Il rapper è ricoverato da ieri al reparto solventi del San Raffaele di Milano. “Sarà presto a casa”, ha annunciato Chiara Ferragni, su Instagram, postando una foto della festa per il primo compleanno della figlia Vittoria. “Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo – scrive nel suo post Chiara Ferragni – perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.

Lo stesso rapper 32enne aveva annunciato nei giorni scorsi di avere un problema grave di salute ma, per questioni di riservatezza, non aveva spiegato quale malattia avesse e nemmeno a quali cure sarebbe stato sottoposto. Ma era tornato sull’argomento con un post in cui diceva che lo aspettava “una giornata importante”. E non si riferiva al compleanno della piccola Vittoria che oggi compie un anno.

L’annuncio della malattia di Fedez

Fedez ha sconvolto i suoi fan comunicando, venerdì scorso attraverso Instagram, di aver scoperto di essere malato. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”.

Poi un nuovo messaggio, dal quale si intuiva che martedì sarebbe accaduto qualcosa: “Domani per me sarà una giornata importante – scriveva – Grazie a mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

E un pensiero ai figli Leone e Vittoria: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Leone ha compiuto quattro anni lo scorso 19 marzo mentre Vittoria compie oggi un anno. I due fratellini ieri hanno passato una giornata spensierata con la zia Valentina, la sorella della mamma, come si vede dai video pubblicati nelle stories di Instagram.

A riferirlo è il Corriere della Sera

“I prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico“, scrive il quotidiano di via Solferino. “Il cantante, conduttore tv e influencer è ancora in attesa di alcuni risultati d’esame. Questi saranno cruciali per stabilire il percorso di cure – si legge ancora -. Nel reparto di via Olgettina, ad accompagnare e assistere Fedez nel percorso contro la malattia, c’è anche la moglie”. Repubblica precisa che l’operazione ha riguardato l’addome e che Fedez si trova ricoverato da ieri al reparto solventi.