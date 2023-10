Fedez stoppato dalla Rai, non parteciperà a ‘Belve’: scoppia la polemica

PUBBLICITÀ

Fedez è ricoverato al Fatebenefratelli a causa di un’emorragia interna, ma nel frattempo si scatena una bufera mediatica. Secondo TvBlog la Rai non avrebbe dato l’assenso alla partecipazione del rapper alla nuova edizione del programma Belve, di Francesca Fagnani.

Fedez non parteciperà al programma “Belve”

Un “no” confermato anche via social dalla stessa padrona di casa: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

In effetti, il rapper ha dei rapporti complicati con la Rai. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, aveva accusato la Rai di voler censurare un suo intervento contro l’omofobia e le posizioni della Lega contro il ddl Zan al Concertone del Primo Maggio 2021. Nell’ultima edizione del festival Si Sanremo aveva anche attaccato alcuni politici italiani, in particolare Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, mostrando (e strappando) la foto dell’esponente del governo Meloni in divisa da nazista durante una festa nel 2005 e la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, attaccata sulla questione dell’aborto, proprio per questo l’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta si dissociò dopo il suo freestyle nella seconda puntata. Senza considerare il fatto che il famoso bacio con Rosa Chemical aveva disturbato diversi esponenti della Rai.