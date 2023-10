Mertens cuore azzurro: “La Salernitana mi voleva ma non potevo tradire Napoli”

PUBBLICITÀ

Dries Mertens non dimentica Napoli. L’attaccante belga, al suo secondo anno in Turchia con la maglia del Galatasaray, ha rivelato in un’intervista a Il Mattino di aver avuto la possibilità di giocare ancora in Campania. Ad interessarsi a lui era stata la Salernitana, al punto che ci furono anche diversi dialoghi con Iervolino:

“Io alla Salernitana? Lo ammetto, ci sono stati dei contatti: Iervolino aveva capito che volevo mantenere la casa a Napoli e ci ha provato. Devo dire che i granata sono stati bravi ad imbastire il dialogo e sarebbe stato bello approfondire ma c’era un grande problema per me: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano, non mi andava“.

