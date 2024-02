Filippo Facci contro Geolier a Sanremo: “Napoli sta in Italia? Ah si?”

PUBBLICITÀ

Ancora un’uscita infelice, l’ennesima, che vede protagonista il giornalista milanese Filippo Facci. Frasi pungenti contro la città di Napoli scritte sul social “X”. Condividendo una serie di foto della classifica del Festival e dei suoi finalisti, il giornalista scrive: “Il Festival della canzone italiana non può essere vinto da uno che non canta in italiano. Ci vuole tanto?“. La situazione è poi ulteriormente degenerata. Poco dopo, infatti, a chi ricorda che la canzone napoletana è un patrimonio culturale di valore, lui replica: “Allora non sono italiano. Lei chiama patrimonio ciò di cui mi vergogno. Io sono nato nella terra di Sinner“.

Le parole del giornalista non sono state ovviamente lette di buon grado dagli utenti, che hanno aspramente risposto. Qualcuno, infatti, ribatte: “E cosa c’entra quella miriade di ospiti stranieri al Festival della Canzone Italia? Almeno Napoli sta in Italia” Facci risponde con un secco: “Ah si?”. E a chi gli fa notare che essendo anche lui in gara, Geolier doveva essere anche lui in grado di poter vincere e che non poteva essergli impedito, Facci scrive: “Infatti per farlo partecipare hanno modificato il regolamento“. Alcuni utenti, indispettiti, hanno poi espresso il loro dissenso scrivendo di vergognarsi di respirare la sua stessa aria. A loro, Facci risponde ancora scrivendo: “Allora resta in Africa”.

Ad intervenire nella discussione anche il giornalista napoletano Carlo Tarallo, che scrive: “Sì, caro Filippo, Napoli sta in Italia, ed è anche conosciuta in tutto il mondo, a differenza tua: la tua fortuna è quella di non essere nessuno, un fastidioso nessuno. Per diventare famoso una possibilità ce l’avresti: la tua fisionomia è perfetta per interpretare un video di Geolier. Scegli tu il ruolo. Noi, una mezza idea, ce l’abbiamo”.

Belpietro su Geolier: “Il video della sua canzone è in stile Gomorra: armi, coltelli, violenza” Il giornalista Maurizio Belpietro, ha pubblicato un editoriale su La Verità titolato “Con Geolier la tv di Stato fa una pessima figura”. Di seguito l’opinione di Belpietro: “Però, per capire meglio Geolier e come, pur cantando in napoletano stretto, fosse riuscito a incantare le giurie, ho guardato il video ufficiale di I p’ me, tu p’ te. Beh, se volete vedere riuniti in pochi minuti tutti gli stereotipi di un amore tossico, con la violenza, le armi e la folle corsa in auto, nella clip di Geolier troverete tutto. Vedrete un giovane che agita la pistola, sfonda una porta a colpi di pugni, una ragazza che agita minacciosa il coltello, il canto di Geolier con uno sfondo di fuochi e crocifissi, e la vettura lanciata a tutta velocità fino al ribaltamento dell’auto. In poco tempo passa davanti agli occhi tutto ciò che un genitore teme. Tutto ciò che le persone di buon senso dovrebbero denunciare e che invece Amadeus ha scelto, portando Geolier sul palco di una trasmissione vista da dieci milioni di italiani, indirettamente di esaltare. Oh, so già che il paravento usato dal conduttore del banale nazionale sarà che le parole di Geolier sono in contrasto con ciò che scorre sul video. E poi che a Sanremo la clip non è andata in onda. Giustificazioni tartufesche e ipocrite. Primo perché nessuno che non sia di Secondigliano, quartiere in cui è nato Geolier, capisce una parola della canzone, prova ne sia che Barbara D’Urso ne ha diffuso una traduzione, e dunque più delle parole contano le immagini. Quanto al fatto che a Sanremo il video ufficiale non si sia visto, spiace constatare che le visualizzazioni sovrastano alla lunga le immagini della tv di Stato, che in questo caso si è trasformata in una specie di amplificatore della clip di Geolier. Il video pare il frammento di una serie tv in stile Gomorra. Con la pistola esibita e la porta sfondata, una ragazza con il coltello e due giovani che si affrontano con violenza. Si picchiano, lui le blocca i polsi e la domina. E si intuisce un rapporto con la forza. Poi i protagonisti si ritrovano in auto, lanciati in una corsa disperata prima di ribaltarsi. Manca solo la camorra, ma forse sullo sfondo c’è anche quella. Con il fuoco, le candele e le croci, come usa nelle associazioni a delinquere per avere una giustificazione divina. Poi, per lavarsi la coscienza il messaggino delle buone intenzioni: l’amore vero è pace, non tormento. Si, pace da camposanto. È questa la canzone italiana? Si risolve in questa propaganda, che ovviamente fa presa con i suoi modelli sui più giovani, il messaggio del servizio pubblico? Portare nella trasmissione più vista della tv la violenza di un amore tossico? So benissimo che gli appelli politicamente corretti e le frasi da baci Perugina (la definizione è di Elena Cecchettin) non fanno ascolti, ma farne dando la ribalta a un tizio che considera i rapper in galera dei fratelli, mi pare troppo”.