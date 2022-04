“Mi avete messo troppe note”, studente 15enne minaccia il prof con una pistola

“Prof, dobbiamo regolare una questione: mi ha messo troppe note e sta sbagliando”. Con queste parole, uno studente di 15 anni, si è rivolto al suo insegnante di matematica. Puntandogli, allo stesso tempo, una pistola alla tempie da dietro la schiena. I fatti sono accaduti il 29 marzo, in un istituto tecnico nel Fiorentino. L’arma si è rivelata essere poi una pistola giocattolo. Il video, ripreso dai compagni di classe, è finito prima nei vari gruppi Whatsapp per poi diventare virale.

Il giovane, di origini straniere, è adesso nei guai. La scuola (non il professore), ha segnalato l’episodio all’autorità giudiziaria. La Procura per i minori, inoltre, ha denunciato il giovane per minacce aggravate, aggravate dall’aver reagito per motivi di bullismo ed ai danni di pubblico servizio. Oltre che per interruzione di pubblico servizio, nonché della lezione didattica.

La polizia ha anche perquisito l’abitazione dello studente, senza trovarvi armi. E’ stato però sequestrato il cellulare del giovane che, di fronte agli agenti, si è mostrato sorpreso: “Era solo uno scherzo”, si è difeso. Non è la prima volta che il ragazzino crea caos in aula. In più occasioni pare che abbia umiliato e offeso diversi insegnanti, interrompendo le lezioni con prepotenza.