“Tutto il Monteruscello Calcio si stringe attorno alla famiglia Volpe per la perdita del piccolo Flavio, classe 2009. Non ci sono parole per poter spiegare il dolore ma solo un grande silenzio per poter ricordare il piccolo campione biancoverde 💚. Ciao Flavio. Riposa in pace, piccolo campione”. Questo il messaggio che la scuola calcio ha voluto lasciare sui social per il piccolo Flavio, di 12 anni, deceduto prematuramente. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social delle scuole calcio della provincia di Napoli ma anche di amici e conoscenti. La Scuola Calcio A.S.D Sibilla Bacoli: “Riposa in pace, piccolo campione”.

“Non riesco ancora a credere che non riceverò più una tua chiamata, tutto ciò mi sembra assurdo. Non dimenticherò mai la tua immensa forza ed il tuo meraviglioso sorriso. Tu così piccolo sei un esempio di vita per tutti noi. Riposa in pace piccolo mio❤️😇”.

Atletico FC:“Ci stringiamo attorno alla famiglia del piccolo Flavio, condoglianze ai genitori e a tutti i suoi cari🥺”

Ciro: “Vicino al dolore della famiglia di Flavio e al Monteruscello calcio…. Ora gioca e divertiti tra gli angeli ❤️”

“Ho appena saputo che Flavio non ce l’ha fatta. Sono tanto triste, vi abbraccio con tutto il mio cuore. Carissimo Valerio, mi dispiace così tanto per tuo fratello, ho davanti agli occhi i vostri sorrisi e i vostri sguardi buoni. A tutti voi le mie più sincere condoglianze. Ciao, Flavio, veglia sui tuoi cari dal Paradiso …”

“Una notizia arrivata in maniera inaspettata e che ha lasciato i nostri ragazzi e noi genitori senza parole e con un grande dolore nel cuore .Non dimenticherò mai il tuo dolce sorriso Flavio”.

“Flavio riposa in pace dai tanta forza alla tua mamma e tuo papà adesso sei un angelo”