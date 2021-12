Follia a Napoli, spintoni e sputi a medici e carabinieri: 31enne in manette

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale una clochard 31enne napoletana.

I militari – allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte del personale sanitari del 118 – sono intervenuti in vico Pallonetto Santa Chiara.

Gli operatori sanitari volevano prestare le prime cure alla donna che era in evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell’eccessivo uso di alcol ma la 31enne li ha aggrediti.

Un’infermiera è stata colpita al volto mentre l’altro sanitario è stato ferito al polso. I carabinieri sono stati bersaglio di offese, spintoni e ripetuti sputi da parte della donna. Dopo una breve colluttazione, la 31enne è stata bloccata ed arrestata ed ora è in attesa di giudizio. Per i medici 3 giorni di prognosi per “trauma contusivo toraco addominale e volto” e “trauma contusivo distorsivo polso e 1° dito mano sinistra”. (ANSA).

La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Alle ore 19.30 la postazione 118 di tipo India viene allertata per caduta in strada a Vico Pallonetto a Santa Chiara a Napoli. I sanitari giungono sul posto e trovano una donna riversa a terra in apparente stato di incoscienza. L’infermiere attua le prime manovre di soccorso e ,con l’aiuto dell’autista, caricano la donna sul mezzo di soccorso. In ambulanza la donna si sveglia e si adira poiché non voleva essere trasportata ed incomincia a prendere a pugni la collega infermiere procurandole la rottura del labbro inferiore!

Parallelamente giungono 2 pattuglie di carabinieri allertate dalla Centrale Operativa.

Sia l’autista soccorritore che i carabinieri cercano di placare la donna e dividerla dell’infermiere,ma anche in questo caso la peggio l’ha avuta l’autista con una lesione al polso!

Da quello che apprende “nessuno tocchi Ippocrate “ sembra che la donna abbia tentato di strangolare un carabiniere mettendogli 2 mani alla gola!

l’equipaggio sporge denuncia, la donna VIENE ARRESTATA E PROCESSO PER DIRETTISSIMA! TRASFERITA AL CARCERE FEMMINILE DI POZZUOLI IN ATTESA DI GIUDIZIO!”