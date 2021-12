Lacrime nel Casertano per Elisa, la giovane è volata via a soli 18 anni

Grave lutto sconvolge la città di Capodrise. Elisa Cipullo, una ragazza di soli 18 anni, è volata via a causa di un male contro cui stava lottando. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che in queste ore si sta stringendo attorno ai familiari. I funerali si terranno domani nella chiesa di S.Andrea Apostolo alle 15.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social per Elisa Cipullo. “Dicono che Dio sceglie sempre gli angeli più belli accanto a sé..ed oggi si è preso il più bello vola in alto mia piccola Elisa vola libera in Un mondo migliore dove non esiste più nessun dolore..un giorno ci rincontreremo”, scrive un parente.