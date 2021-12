Fedez rivela: «Ho perso lo smalto», Chiara Ferragni: «Meglio da sola»

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha intercettato il cantante e gli ha consegnato il “riconoscimento” per quanto accaduto durante il suo ultimo live su Twitch con la moglie Chiara Ferragni. Durante la diretta, infatti, lei gli aveva lanciato un paio di frecciatine passate tutt’altro che inosservate, come quella sulla vita sessuale di coppia. “Signor Fedez – ha esordito Staffelli – ma sua moglie ha detto che il miglior sesso è quello che fa da sola….” “Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto“, ha replicato ironico l’artista durante il servizio andato in onda nella puntata di giovedì 2 dicembre.

Fedez e Chiara Ferragni parlano del sesso

“Ma non è che è la signora Ferragni che vuole rimanere eterosessuale e lei invece mi sta diventando come Elisabetta Canalis, con la stessa faccia? La somiglianza è incredibile….”, lo ha incalzato l’inviato di Striscia. “Beh diventare come la Canalis sarebbe una bella cosa, invecchierei bene…ma non mi voglio pronunciare in merito”, è stata la risposta di Fedez. Il botta e risposta si è quindi concluso con una promessa: “Prendo questo tapiro come monito per tenere vivo il mio matrimonio – ha detto Federico Lucia -. Basta con rutti e scoregge“. Poi, salutando il pubblico, Valerio Staffelli lo ha proposto come nuovo conduttore di Striscia e il cantante ha rilanciato: “Antonio (Ricci), quando vuoi: sono qua”.

“Il sesso migliore? Quello da sola”

A buon intenditore poche parole e quelle poche che ha usato Chiara Ferragni hanno gelato il marito: “Il sesso migliore?” chiede Fedez e Chiara risponde “Quello da sola”. La live su Twitch della coppia è stata una mazzata dopo l’altra per il rapper che sta promuovendo il nuovo album Disumano in uscita domani, 26 novembre.

I video della diretta sono stati trasformati in divertenti (per gli utenti, non molto per Fedez) meme, ma il siparietto sul sesso non è stato l’unico e il povero Fedez si è limitato ad incassare