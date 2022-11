Follia a Pompei, selfie sui binari: sdraiate sulle rotaie per i like sui social

Pompei, due ragazze hanno messo in pericolo la propria vita sdraiandosi sulle rotaie del treno per scattare un selfie. La “corsa al selfie” sembra esser ormai fuori controllo, scattare la foto “più bella” o “più divertente” in modo tale da diventare virali è per molti una vera e propria priorità. Vero è che con i social ormai ci si lavora ed esser concentrati sul ‘quando’ e ‘cosa’ pubblicare potrebbe essere un arma vincente, la smania del selfie e del “condividere” però in alcuni casi degenera.

Il selfie sui binari

E’ il caso delle due giovani che, per fare un selfie e video da pubblicare sui social, si sono sdraiate su dei binari. La loro incolumità ed il rischio di poter perdere la vita pare esser passato in secondo piano. Senza contare l’enorme fardello e responsabilità che le due avrebbero “consegnato” al guidatore del treno. Fortunatamente le due ragazze sono riuscite ad alzarsi in tempo dai binari evitando la tragedia.

Il tutto è stato fotografato dai presenti che increduli hanno deciso di condividere l’assurda e pericolosa scelta sui social. In particolare il video è stato pubblicato da ‘Welcome to Favelas’. Un comportamento irrazionale ed irresponsabile quello delle due ragazze che pur di ottenere il “selfie perfetto” hanno messo in pericolo la propria vita.