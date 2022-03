Blitz a Frattaminore, sequestrati fucili e kalashnikov. I Nomi dei fermati

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania e della Stazione di Frattamaggiore hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di 7 soggetti raggiunti, a vario titolo, da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine e comuni da sparo e ricettazione, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Durante le operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 15mila euro in contante la cui origine non è ancora chiara, vari bilancini di precisione, 1 fucile a pompa, munizioni di vario calibro e tra queste anche quelle per Kalashnikov.

I nomi dei destinatari del Fermo:

1. LANDOLFO PASQUALE, ALIAS “SCAGNATO”, NATO AD AVERSA (CE) IL 25.11.1982, RESIDENTE A FRATTAMINORE (NA)

2. CIPOLLETTI FRANCESCA, ALIAS “A ZIA”, NATA A NAPOLI IL 10.06.1978, RESIDENTE A CRISPANO (NA)

3. ESPOSITO ASSUNTA, DETTA “ASSUNTINA”, NATA A CASERTA IL 23.10.1982, RESIDENTE A FRATTAMINORE

4. MARTINO ANTONIO, NATO A CASERTA IL 02.03.1981, RESIDENTE A CAIVANO (NA)

5. SANGIUOLO PASQUALE, NATO AD AVERSA (CE) IL 15.01.1991, RESIDENTE A FRATTAMINORE

6. CAPUANO LUIGI, NATO A FRATTAMINORE IL 12.05.1971, IVI RESIDENTE

7. LANDOLFO CARMELA, NATA A NAPOLI IL 05.08.2001, RESIDENTE A FRATTAMINORE