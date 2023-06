Furti nelle abitazioni della fascia costiera di Giugliano, ladri beccati dai residenti grazie al gruppo WhatsApp

Dopo i tanti furti, hanno creato un gruppo WhatsApp per fare segnalazioni sulla presenza di ladri di appartamenti. E ieri sera una delle segnalazioni è andata a buon fine, infatti un ladro è stato beccato in un noto parco a Lago Patria, dove si era introdotto in una villa. Il malvivente è stato fermato dai vicini i quali hanno allertato le forze dell’ordine. In auto aveva ancora la refurtiva, tra cui diversi utensili e aggeggi da lavoro.

Tra le zone prese di mira ultimamente dai criminali vi sono proprio quelle di Licola, Lago Patria e Varcaturo. Da qui l’idea di un gruppo di cittadini di creare un gruppo WhatsApp per cercare di arginare l’escalation di colpi. Una chat per lanciare l’allarme, ma anche per invitare tutti a stare con gli occhi aperti. Ogni movimento anomalo o macchina ritenuta sospetta è stata segnalata sul gruppo fino a ieri sera quando i residenti sono riusciti ad allertare in tempo le forze dell’ordine e a far arrestare un “topo di appartamento”.

“Buongiorno stanotte è stato arrestato uno dei ragazzi di colore che da giorni continuava ad entrare indisturbato nelle ns case. C’è stato un duro lavoro di cittadini che non dormivano più ma almeno per ora uno lo abbiamo beccato e l’altro sembrerebbe braccato in un altro posto. Con lui abbiamo trovato della refurtiva abbiamo bisogno di capire se qualcuno riconosce queste cose. Serve anche ai fini della denuncia”, scrive una donna su un gruppo Facebook.

Nei giorni scorsi un altor furto era avvenuto in via Signorelli a Patria. “All’altezza del Parco del Lago uno ha gettato la televisione nella terra perché era stato visto da un gruppetto di ragazzi ai quali, il ladro bianco, che camminava poco dietro quello di colore, ha chiesto una sigaretta ( così si è capito che è napoletano).