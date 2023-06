Giugliano blindata dai carabinieri, identificate 78 persone e setacciati 39 veicoli

PUBBLICITÀ

Controlli a tappeto nella città di Giugliano in Campania, con particolare attenzione nell’area di Varcato e Lago Patria. I carabinieri della locale compagnia, supportati da quelli del reggimento Campania, hanno identificato 78 persone e passato al setaccio 39 veicoli.

Denunciato un 22enne del posto perché trovato in strada con una mazza da baseball.

Un 27enne di Villaricca dovrà invece rispondere di guida senza patente. Abilitazione mai ottenuta anche per un 19enne, sorpreso alla guida di un suv di grossa cilindrata.

3 le persone segnalate alla prefettura per possesso di droga: cocaina, hashish e marijuana gli stupefacenti rinvenuti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.