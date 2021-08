Gaia investita e uccisa in provincia di Napoli, travolta da una 76enne che tornava dal bingo

Una terribile tragedia quella accaduta lo scorso 11 agosto a Torre del Greco in via Marcono. Gaia Altiero Betrò, donna di 79 anni, è stata travolta da un’auto ed ha perso la vita dopo 24 ore di agonia all’ospedale del Mare di Napoli. La titolare della Smart che ha investito la vittima e l’amica di quest’ultima – rimasta ferita – è un’anziana residente nel Vesuviano.

Gli inquirenti hanno comunque disposto ulteriori accertamenti per far luce su ogni aspetto della vicenda e soprattutto per chiarire se alla guida dell’auto che ha investito le due vittime sulle strisce pedonali c’era effettivamente la sospettata. Se l’ipotesi si concretizzasse, allora la donna rischierebbe anche le manette per omissione di soccorso e omicidio stradale. Reati che le potrebbero costare una pesante condanna.

Le indagini e le immagini di videosorveglianza

L’auto identificata sia dalle immagini delle telecamere in zona che dai testimoni. Questi hanno raccontato di aver notato l’auto sfrecciare ad alta velocità dopo l’impatto. Subito sono scattati i soccorsi per Gaia, poi condotta in ospedale. Le sue condizioni sono apparse, però, dal primo momento critiche.