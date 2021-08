Un vero e proprio dramma quello consumatosi ieri sul litorale di Castellabbate. Un giovane senegalese di 26 anni è morto per annegamento. Troppo forti le onde del mare che l’hanno risucchiato con sè. A riportare la notizia è il giornaledelcilento.it. Ogni tentativo di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 è risultato vano. Sul posto anche gli uomini della capitaneria di porto.

Il 26enne straniero, da tempo residente nel Cilento, stava facendo il bagno con un amico. E’ stato proprio quest’ultimo, che è riuscito a mettersi in salvo sulla riva, a lanciare l’allarme. Immediatamente si sono buttati in mare i bagnini presenti in spiaggia e gli uomini del salvamento via mare. Poi sono iniziate le manovre cardiache ma il giovane non si è più risvegliato. Il 26enne era in vacanza e da pochi giorni aveva raggiunto un amico senegalese che lavora a Castellabbate.