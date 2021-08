La tragedia di Ischitella, Cardito e Casavatore piangono Claudio: trascinato dalle onde a Pinetamare

Si chiamava Claudio ed aveva 56 anni l’uomo morto annegato ieri a Pinetamare, frazione di Castel Volturno. La vittima è stata travolta dalle onde del mare in tempesta. Era in acqua per fare un bagno, come faceva spesso ma il mare agitato e la corrente lo hanno trascinato al largo. Alcuni giovani hanno tentato di salvarlo con una catena umana che è stata rotta dal mare in tempesta. Questi sono stati travolti e trascinati in mare ma per fortuna sono stati tratti in salvo. La vittima è Claudio D. S., di Cardito, lascia 3 figlie: lavorava nella storica azienda di famiglia, una fabbrica di bomboniere di Casavatore.

Si era diffusa la voce che era disperso anche il nipote della vittima ma per fortuna non è così. Per parecchie ore, Guardia Costiera di Castel Volturno e Vigili del Fuoco di Caserta hanno cercato con mezzi navali, sommozzatori e un elicottero, un disperso – che, secondo molti bagnanti della spiaggia libera di Pinetamare, avrebbe dovuto essere un 25 enne nipote del deceduto – ma con il passare delle ore si è capito che la segnalazione era errata, frutto forse dell’enorme confusione che si è generata sulla spiaggia libera.

Solo dopo alcune ore, quando è giunto un amico della vittima è stato chiarito che non c’era alcun nipote. Inoltre uno dei due feriti, sentito dalla Guardia Costiera, ha ammesso che un altro ragazzo era stato soccorso e aveva fatto ritorno in spiaggia.

Così l’intervento di soccorso è stato chiuso.

Il gruppetto di partenopei si trovava sulla spiaggia libera accanto al lido Fontana Blu località Pinetamare quando uno di loro si è avventurato in acqua non riuscendo più a ritornare a riva, è partita una ‘catena umana’.

In azione ci bagnini ed equipaggi di salvataggio ma anche la guardia costiera e le forze dell’ordine. In cielo si sono già alzati gli elicotteri per aiutare le unità nelle ricerche mentre sul posto sono arrivati le ambulanze. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso ad opera dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, il personale della Guardia Costiera di Castel Volturno e di Pozzuoli e gli agenti del Commissariato castellano.