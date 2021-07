Gasolio e benzina miscelati e allungati, la truffa di due pregiudicati di Napoli scoperta dai carabinieri

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi finalizzati a prevenire i furti e le truffe, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, come disposto dal Comando Provinciale di Avellino, il controllo del territorio sia per la prevenzione dei reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Sequestrati a Serino 400 litri di gasolio miscelato e schede carburante dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Solofra, che hanno fermato per un controllo un furgone con a bordo due uomini della provincia di Napoli. Si tratta di un 30enne e di un 53enne con a carico numerosi precedenti di polizia in particolar modo per truffa.

I Carabinieri riferiscono di aver trovato al termine della perquisizione personale e veicolare 9 schede di carburante del valore complessivo di 550 euro nonché 425 litri di gasolio miscelato con altre sostanze contenuto in 17 taniche di plastica. Le due persone interrogate non sono state in grado di fornire un valido motivo che giustificasse il possesso di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, fanno sapere i Carabinieri.

Di qui, oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di ricettazione, a loro carico è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. Veicolo, schede carburante e taniche con il liquido da analizzare sottoposte a sequestro.