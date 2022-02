Blitz al rione Gescal di Miano, catturato mentre effettua uno ‘scambio’

Non si ferma l’azione degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidati dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito). Dopo aver fatto tabula rasa di spaccio al dettaglio nella zona di San Pietro a Patierno i ‘fantasmi’ hanno iniziato la loro campagna martellante nella vicina Miano e precisamente nel rione Gescal. Gli uomini della squadra operativa ed investigativa del commissariato di Corso Secondigliano hanno arrestato ieri sera Armando Curcio, 38enne della zona. Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti hanno notato in via Gherardo Marone un uomo che, dopo essere entrato in uno stabile, ne è uscito poco dopo per consegnare qualcosa in cambio di denaro ad alcuni automobilisti che si sono allontanati frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo all’interno dell’edificio trovandolo in possesso di 8 involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina e 3 pezzi di hashish per circa 8 grammi. Per Curcio le accuse sono di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un colpo che dimostra che lo spaccio è tornato nel rione un tempo feudo dei Lo Russo e poi del gruppo dei Cifrone-Balzano-Scarpellini.

Due giorni fa un nuovo arresto a San Pietro a Patierno

Solo due giorni fa gli uomini del commissariato di Secondigliano avevano effettuato un nuovo blitz in via Paternum (leggi qui l’articolo). In manette era finito il 45enne Sergio Iodice trovato in possesso di droga, materiale per il confezionamento e di un revolver 38 special risultato rubato a Fisciano, in provincia di Salerno, nel luglio 2021. Si tratta dell’ennesimo colpo inferto dai poliziotti ai gruppi attivi nell’area: l’uomo finito in manette infatti è considerato come organico al gruppo Grimaldi, articolazione della ‘Nuova Vanella Grassi’, clan dominante dell’area nord. Iodice in particolare è indicato come particolarmente vicino a Vincenzo Grimaldi, a capo proprio della fazione del clan di stanza a San Pietro a Patierno.