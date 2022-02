In casa con droga e pistola, catturato uomo vicino ai Grimaldi

Non si fermano le azioni della polizia sul territorio di San Pietro a Patierno. Ancora un arresto a conferma dell’attenzione ‘particolare’ degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) per questa fetta di territorio. Ancora una volta in azione sono entrati i ‘fantasmi’ ossia gli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato. Gli agenti sono penetrati in una delle piazze di spaccio operative nel quartiere dove lo spaccio avviene anche su chiamata a domicilio. In manette è finito il 45enne Sergio Iodice trovato in possesso di droga, materiale per il confezionamento e di un revolver 38 special risultato rubato a Fisciano, in provincia di Salerno, nel luglio 2021. Si tratta dell’ennesimo colpo inferto dai poliziotti ai gruppi attivi nell’area: l’uomo finito in manette infatti è considerato come organico al gruppo Grimaldi, articolazione della ‘Nuova Vanella Grassi’, clan dominante dell’area nord. Iodice in particolare è indicato come particolarmente vicino a Vincenzo Grimaldi, a capo proprio della fazione del clan di stanza a San Pietro a Patierno.

Il precedente arresto a San Pietro a Patierno

Quello di ieri è l’ennesimo ‘colpo’ compiuto dagli agenti nel quartiere. Il mese scorso gli agenti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare nei pressi del parco pubblico di via degli Ortolani avevano notato un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da una busta nascosta in un cassonetto dei rifiuti, l’aveva ceduta in cambio di denaro ad alcune persone che si sono allontanate velocemente. Uno scambio veloce avvenuto davanti ad alcuni bambini che giocavano a pallone nel parchetto. Gli agenti lo hanno così raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro contenente 2 grammi circa di marijuana e 65 euro, mentre nella busta altri 37 grammi circa della stessa sostanza. Il giovane, un 16enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (leggi qui l’articolo).

L’articolo precedente: i ‘fantasmi’ raggiungono quota 100 arresti

Un maxi sequestro di fuochi proibiti. Con un risultato che chiude un anno di successi per gli uomini della squadra operativa e investigativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito e coordinati dall’ispettore Luca Boccia). I ‘fantasmi’ infatti hanno raggiunto la fatidica quota cento arresti a conclusione di un anno dove gli interventi a picchiata si sono ripetuti con frequenza e costanza. L’arresto numero cento si è concretizzato laddove i ‘fantasmi’ hanno realizzato molteplici interventi, al rione Bussola nel famigerato ‘Bronx’ tra San Pietro a Patierno e Poggioreale. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Secondigliano (con l’ausilio di quelli dell’Ufficio Prevenzione Generale) hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso due garage in uso ad una persona in cui è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pirotecnico. Gli operatori, con il supporto di personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sequestrato infatti circa 350 kg di artifizi pirotecnici di categoria F2 e F3, con oltre 41 kg di massa attiva, ed hanno accertato che 9 “batterie” di fuochi presentavano etichette prive dei requisiti di Conformità Europea. In manette è così finito Salvatore Canzanello, 36enne napoletano che è stato arrestato per detenzione illegale di esplosivi e ricettazione. L’ennesimo arresto effettuato da una squadra divenuta in breve tempo lo spauracchio di quanto fanno dell’illegalità la loro ragion d’essere