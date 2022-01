Boom di positivi a Giugliano, l’assessore Di Girolamo: “Vaccinare i bimbi, presto il nuovo drive-in per i tamponi”

L’emergenza sanitaria continua a tenere tutti in stato d’allerta anche a Giugliano. Visto l’incremento dei casi di contagio e la ‘corsa’ alla somministrazione dei vaccini, presto sarà allestito un nuovo hub in centro. Ad annunciarlo è la squadra del sindaco Nicola Pirozzi che sta mettendo a punto anche gli ultimi dettagli per l’apertura del drive-in per i tamponi. L’assessore alla Sanità Pietro Di Girolamo ha spiegato: “Entro la settimana prossima inaugureremo anche il drive-in per i tamponi in modo da evitare le file all’ospedale di Giugliano. Bisogna portare la mascherina anche negli spazi aperti e rispettare le distanze di sicurezza. Il virus risulta essere più contagioso”.

L’invito di tutta l’amministrazione comunale è sempre al senso di responsabilità. Riguardo la somministrazione dei vaccini ai bambini, Di Girolamo ha dichiarato: “Bisogna vaccinare i più piccoli. Mio nipote di soli sei anni già ha effettuato la seconda dose. E’ l’unico modo per difenderci dal virus. Il distretto sta lavorando anche per rendere più agevole la vaccinazione dei bambini. La settimana prossima ci saranno importanti novità”.

L’aumento dei contagi e i disagi all’hub di Villaricca

Anche a Giugliano, come in altre città della Campania, si registra un forte incremento dei casi di contagio da Covid-19. L’ultimo bollettino reso noto fa riferimento al primo gennaio. Sono riportati 1242 nuovi positivi e 467 guariti. Cifre vertiginose in considerazione soprattutto del bollettino precedente in cui erano riportati circa 300 nuovi casi di contagio. Intanto, continuano i disagi all’hub vaccinale di Villaricca dove giungono anche alcuni residenti di Giugliano. Le lunghe attese per effettuare le somministrazioni stanno creando problematiche in tutti i centri vaccinali. In molti casi, sono stati registrate tensioni. L’ultima fa riferimento proprio all’hub di Villaricca dove l’atmosfera è diventata turbolenta. Si è verificato un dissapore tra utente e addetto che però è stato risolto senza ripercussioni né tantomeno denunce. Le forze dell’ordine stanno continuando a monitorare i centri vaccinali.