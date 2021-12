Giugliano, c’è il calendario di eventi di Natale: 4 artisti, notte bianca, presepe vivente e mercatini

Parte ufficialmente il Natale a Giugliano. Pubblicato il calendario di spettacoli ed attrazioni. L’amministrazione comunale del sindaco Nicola Pirozzi: “Ecco il programma degli eventi natalizi che abbiamo predisposto per quest’anno cercando di garantire qualità, cultura, divertimento. Una città viva e momenti di svago e divertimento per gli adulti e per i bambini. Abbiamo speso tra luci ed eventi quello che in passato si spendeva solo per le luminarie. E’ stata una scelta sia legata alle esigenze di un bilancio al centro di un’azione di risanamento ed anche per scelta politica. Nel rispetto della nostra idea governiamo la città seguendo i nostri valori e una coerenza di fondo sempre dimostrata”.

Il programma di eventi per il Natale

E’ ricco il programma di eventi e manifestazioni organizzato dall’amministrazione comunale del sindaco Nicola Pirozzi. Il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini natalizi saranno allestiti in via Ripuaria, all’altezza della rotonda nei pressi del bar Nautilus. La manifestazione partirà il 12 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio. I mercatini saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e 30, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Il 18 dicembre ci sarà poi la Notte bianca con ospiti d’eccezione come Monica Sarnelli che si esibirà in piazza Annunziata alle 23 e 30, mentre un’ora dopo è previsto lo spettacolo dell’ex comico di ‘Made in sud’ Francesco Cicchella.

Il 23 dicembre ci sarà il Presepe vivente nella villa comunale. Il 26 dicembre il trenino itinerante percorrerà le strade principali della città dalle 10 alle 13 e 30 e dalle 16 e 30 alle 20 e 30. Il 28 dicembre nella chiesa Santa Sofia ci sarà lo spettacolo jazz ‘Blue latin Impression’, mentre nella scuola Don Vitale si esibirà Paolo Caiazzo. Il 30 dicembre si esibirà al Primo Circolo in piazza Gramsci Gino Rivieccio. Il 5 gennaio in occasione della vigilia della Befana in piazza Annunziata saranno regalate caramelle ai bambini, mentre il 6 ci sarà l’animazione per le strade cittadine.