Buone notizie per i fan di Made in Sud, il programma comico ritorna finalmente in tv

Made in Sud potrebbe tornare presto in tv. In tanti, infatti, sentono la mancanza del comedy show della Rai che, per anni, ha fatto ridere ed ha intrattenuto milioni telespettatori. L’assenza, dovuta anche alla pandemia Covid scoppiata nel 2019, ha infastidito gli appassionati del programma che ne chiedono il ritorno.

Uno spiraglio è però arrivato. Uno degli storici protagonisti di Made in Sud, Mino Abbacuccio (Titì) ha pubblicato su Facebook un post relativo al ritorno della trasmissione. “Made in Sud non vedo l’ora“. Nei commenti l’artista ha specificato che il ritorno sarebbe previsto per marzo 2022, senza fornire però altri dettagli.

Le altre notizie | È ufficiale, Alessandro Siani e Diletta Leotta fanno coppia: la prima uscita a Striscia la Notizia [Articolo del 10 dicembre]

Diletta Leotta sarà la nuova conduttrice di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. Venerdì 10 dicembre, infatti, nel programma di Canale 5 (ore 20:35) è arrivata la coppia d’eccezione che vede nuovi e vecchi volti. Per Alessandro Siani, infatti, si è trattato di un ritorno visto che è già stato in coppia con Vanessa Incontrada. Dopo Lipari e Friscia, dunque, ci sarà comunque un altro debutto: quello di Diletta Leotta.

La novità è stata annunciata con video in cui si vede la Leotta chiamare Siani dicendo di voler consegnare un regalo agli amici siciliani Lipari e Friscia, attuali conduttori. “Ho pensato di andare di persona – dice lei -, conosci qualcuno per farmi entrare a ‘Striscia’?”. E lui risponde con un “ti faccio sapere…” che prelude alla sorpresa…