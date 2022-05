Tragedia a Giugliano, giovane muore dopo un incidente in via Manzoni

Tragedia a Giugliano, un giovane centauro è deceduto in seguito ad un grave incidente avvenuto poco dopo le 19 in via Manzoni. Ancora incerta la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto un giovane poco più che 20enne. Inutili i soccorsi. L’impatto è stato tremendo. Sul posto anche diversi curiosi che hanno cercato di aiutare il giovane ma purtroppo le condizioni erano troppo gravi. Urla strazianti di amici e parenti. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi del caso.

La vittima si chiamava Emanuele Svolazzo ed aveva appena 21 anni. Dai primi accertamenti pare abbia perso il controllo del motorino e sia andato a sbattere contro un paletto. L’impatto è stato tremendo. Ferito anche un amico.