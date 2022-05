Dramma in mare tra Bagnoli e Pozzuoli, uomo annega sotto gli occhi dei bagnanti

Dramma nel primo pomeriggio di oggi tra Bagnoli e Pozzuoli dove un uomo, come si legge su Napoli Today, è morto annegato. Ancora ignote al momento le generalità, ma pare si tratti di una persona di circa 35 anni. I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Secondo i presenti, la vittima avrebbe chiesto aiuto poco dopo essersi tuffato in acqua. Il mare era molto mosso, al punto che non ha permesso agli altri bagnanti di correre in soccorso dell’uomo. I fatti sono accaduti nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera a via Napoli.

I testimoni presenti hanno immediatamente allertato gli uomini della Capitaneria di Porto che si sono subito precipitati sul posto. Sono riusciti a recuperare il corpo dell’uomo, rendendosi però subito contro che versava in condizioni disperate. Una volta trasportato sulla riva, i sanitarti del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire la dinamica e i motivi di quanto accaduto. Non è chiaro infatti se l’uomo sia stato colto da un malore o se a metterlo in difficoltà siano state le condizioni dell’acqua.